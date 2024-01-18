«Сочи» хочет подписать Агкацева из «Краснодара»

«Сочи» намерен побороться за вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева, сообщает Legalbet.

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По информации источника, клуб с юга страны заинтересован в трансфере молодого голкипера. Стороны уже провели между собой первые переговоры.

У вратаря лишь одна игра в текущем сезоне в рамках РПЛ. Вратаря используют на Кубок страны. В прошлом розыгрыше турнира он вместе с «быками» проиграл Суперфинал ЦСКА.