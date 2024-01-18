$88.66+0.3196.59+0.54
Войти в почту

«Это влияет на голову». Жирков посоветовал Джикии уходить из «Спартака»

Бывший футболист сборной России, ЦСКА, «Зенита» и «Челси» Юрий Жирков посоветовал Георгию Джикии уходить из московского «Спартака». По его мнению, статус запасного игрока сильно влияет на голову футболиста, поэтому Джикии необходимо менять клуб.

Жирков посоветовал Джикии уходить из «Спартака»
© Чемпионат.com

«Георгий не играл в последнее время. Если хочешь играть, но тебя не видят в составе, надо уходить. Когда каждую игру остаёшься на замене, это сильно влияет на голову футболиста», – приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Напомним, контракт Джикии с красно-белыми заканчивается в мае 2024 года. Георгий в нынешнем сезоне сыграл всего девять матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился. При этом ранее сообщалось, что «Краснодар» может подписать Джикию, если стан «быков» покинет Хуниор Алонсо.

Футбол
Георгий Джикия
Юрий Жирков
СБОРНАЯ РОССИИ
Зенит
Спартак
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости