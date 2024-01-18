С кем и когда клубы РПЛ проведут матчи на зимних сборах

РПЛ в сезоне-2023/2024, с кем клубы сыграют на зимних сборах, расписание, календарь, Спартак, Зенит, ЦСКА, Динамо, Локо
Достаточно много товарняков с иностранными командами.
До рестарта РПЛ осталось примерно полтора месяца — первые матчи в 2024 году пройдут в начале марта. Некоторые клубы уже приступили к подготовке ко второй части сезона, а кто-то наслаждается последними днями отпуска. Рассказываем, кто с кем сыграет на зимних сборах.
«Краснодар»
«Быки» ещё не опубликовали расписание контрольных матчей. В первом туре РПЛ после зимней паузы лидер лиги встретится дома с «Рубином».
«Зенит»
На сборе в Абу-Даби действующий чемпион России проведёт четыре контрольных матча, три — с иностранными клубами. А в феврале команда Сергея Семака примет участие в Кубке равноправия, где сыграет исключительно с зарубежными командами. Турнир пройдёт в Катаре. А одним из соперников будет «Шанхай Шэньхуа» — его сейчас тренирует россиянин Леонид Слуцкий.
- 21 января. «Зенит» — «Динамо» (Самарканд, Узбекистан)
- 24 января. «Зенит» — «Чонбук» (Южная Корея)
- 27 января. «Зенит» — «Урал»
- 28 января. «Зенит» — «Аль-Фатех» (Саудовская Аравия)
- 5 февраля. «Зенит» — «Аль-Духаиль» (Катар)
- 8 февраля. «Зенит» — «Шанхай Шэньхуа» (Китай)
- 13 февраля. «Зенит» — «Сантос» (Бразилия).
В первом туре после зимнего перерыва в РПЛ «Зенит» сыграет на своём стадионе со «Спартаком».
«Динамо»
Бело-голубые проведут один сбор в Катаре и два — в Турции. У них достаточно обширная программа контрольных матчей. Команда Марцела Лички также сыграет 11 и 12 февраля, но соперников по этим встречам объявят позднее. С «Крыльями Советов», судя по всему, сыграют дважды двумя разными составами.
- 25 января. «Динамо» — «Аль-Вакра» (Катар)
- 3 февраля. «Динамо» — «Ботев» (Болгария)
- 4 февраля. «Динамо» — «Канвон» (Южная Корея)
- 8 февраля. «Динамо» — «Оренбург»
- 19 февраля. «Динамо» — «Крылья Советов» (два матча)
- 23 февраля. «Динамо» — «Балтика»
- 24 февраля. «Динамо» — ЦСКА.
В 19-м туре РПЛ бело-голубые сыграют дома с «Локомотивом».
«Локомотив»
Сразу отметим, что «Локо» сыграет с «Аль-Насром» из ОАЭ, а не тем, где пылит Криштиану Роналду. 16 и 20 февраля железнодорожники проведут ещё матчи, но соперники определятся позднее.
- 20 января. «Локомотив» — «Аль-Охдуд» (Саудовская Аравия)
- 24 января. «Локомотив» — «Акрон»
- 31 января. «Локомотив» — «Урал»
- 4 февраля. «Локомотив» — «Кайрат» (Казахстан)
- 4 февраля. «Локомотив» — «Аль-Наср» (ОАЭ)
- 8 февраля. «Локомотив» — «Торпедо»
- 8 февраля. «Локомотив» — «Урарту» (Армения)
- 28 февраля. «Локомотив» — «Ростов».
В первом туре РПЛ после паузы «Локо» сыграет с «Динамо».
«Спартак»
Красно-белые будут работать в ОАЭ. Пока известно, что они примут участие в Зимнем Кубке РПЛ, где сыграют с «Ростовом», «Шабабом Аль-Ахли» и «Кайратом».
- 3 февраля. «Спартак» — «Аль-Джазира» (ОАЭ)
- 7 февраля. «Спартак» — «Ростов»
- 10 февраля. «Спартак» — «Шабаб Аль-Ахли» (ОАЭ)
- 14 февраля. «Спартак» — «Кайрат» (Казахстан).
В первом туре после зимнего перерыва «Спартак» ждёт тяжелейший выезд в гости к «Зениту».
«Крылья Советов»
Команда Игоря Осинькина, будет тренироваться в Турции. Первый матч «Крылья» должны были провести с сербским «Вождовацем», однако в итоге начнут программу товарняков встречей с северомакедонским клубом «Гостивар».
- 24 января. «Крылья Советов» — «Гостивар» (Северная Македония)
- 26 января. «Крылья Советов» — «Раднички» (Сербия)
- 2 февраля. «Крылья Советов» — «Алания»
- 7 февраля. «Крылья Советов» — «Пюник» (Армения)
- 13 февраля. «Крылья Советов» — «Ахмат»
- 19 февраля. «Крылья Советов» — «Динамо» (2 матча)
- 25 февраля. «Химки» — «Крылья Советов».
Первый матч после возобновления чемпионата самарский клуб проведёт в гостях у «Ростова».
«Рубин»
На сборах в Турции у «Рубина» запланировано 10 контрольных матчей. В том числе с иностранными командами.
- 22 января. «Рубин» — «Напредак» (Сербия)
- 26 января. «Рубин» — «Славия» (Болгария)
- 1 февраля. «Рубин» — «Ботев» (Болгария)
- 3 февраля. «Рубин» — «Волгарь»
- 3 февраля. «Рубин» — «Челябинск»
- 6 февраля. «Рубин» — «Арда» (Болгария)
- 9 февраля. «Рубин» — «Санкт-Пёльтен» (Австрия)
- 14 февраля. «Рубин» — «Канвон» (Южная Корея)
- 18 февраля. «Рубин» — «Арсенал» (Тула)
- 22 февраля. «Рубин» — «Родина».
В первом туре РПЛ после зимнего перерыва «Рубин» сыграет на юге России с «Краснодаром».
ЦСКА
ЦСКА в основном сыграет с российскими клубами. По крайней мере, пока планы именно такие. Армейцев ждут матчи с клубами не только РПЛ, но и Первой лиги.
- 21 января. ЦСКА — «Сохар» (Оман)
- 25 января. ЦСКА — «Торпедо»
- 1 февраля. ЦСКА — «Андижан» (Узбекистан)
- 5 февраля. ЦСКА — «Факел»
- 9 февраля. ЦСКА — «Сочи»
- 16 февраля. ЦСКА — «Родина»
- 20 февраля. ЦСКА — «Химки»
- 24 февраля. ЦСКА — «Динамо».
После возобновления чемпионата команда Владимира Федотова сыграет дома с «Оренбургом».
«Пари НН»
«Пари НН» проведёт сборы в ОАЭ. Пока известно о двух соперниках, один из которых представляет корейскую лигу.
- 21 января. «Пари НН» — «Чонбук Моторс» (Южная Корея)
- 21 февраля. «Пари НН» — «Ростов»
В начале марта «Пари НН» примет «Факел» в матче 19-го тура чемпионата России.
«Ростов»
В феврале «Ростов» примет участие в Зимнем Кубке РПЛ, где сыграет со «Спартаком».
- 18 января. «Ростов» — «Динамо» (Самарканд, Узбекистан)
- 23 января. «Ростов» — «Родина»
- 2 февраля. «Ростов» — «Шабаб Аль-Ахли» (ОАЭ)
- 7 февраля. «Ростов» — «Спартак»
- 11 февраля. «Ростов» — «Кайрат» (Казахстан)
- 17 февраля. «Ростов» — «Астана» (Казахстан)
- 21 февраля. «Ростов» — «Пари НН»
- 28 февраля. «Ростов» — «Локомотив».
Первый официальный матч в 2024 году «Ростов» проведёт дома, а его соперником будут «Крылья Советов».
«Факел»
У «Факела» очень обширная программа. При этом команда Сергея Ташуева уже обыграла азербайджанский «Сабаил» благодаря голу Никиты Моцпана с пенальти. Ещё один товарняк запланирован на 24 февраля, но соперник станет известен позднее.
- 15 января. «Факел» — «Сабаил» (Азербайджан) — 1:0
- 19 января. «Факел» — «Насаф» (Узбекистан)
- 24 января. «Факел» — «Копер» (Словения)
- 24 января. Факел — cборная Южной Кореи (U23)
- 31 января. «Факел» — «Балтика»
- 5 февраля. «Факел» — ЦСКА
- 5 февраля. «Факел» — «КАМАЗ»
- 10 февраля. «Факел» — «Волгарь»
- 10 февраля. «Факел» — «Ордабасы» (Казахстан)
- 18 февраля. «Факел» — «СКА-Хабаровск»
- 18 февраля. «Факел» — «Динамо» (Махачкала)
- 23 февраля. «Факел» — «Сочи».
Первый официальный матч после зимней паузы «Факел» проведёт в Нижнем Новгороде.
«Урал»
Команда Виктора Гончаренко уже находится в ОАЭ, где готовится ко второй части сезона. В январе она сыграет с «Зенитом» и «Локомотивом», а всего планируется семь-восемь контрольных матчей.
- 27 января. «Урал» — «Зенит»
- 31 января. «Урал» — «Локомотив».
После возобновления чемпионата «Урал» сыграет в Грозном с «Ахматом».
«Ахмат»
Грозненский клуб начал подготовку ко второй части сезона в Турции. Там команда Мирослава Ромащенко проведёт два контрольных матча.
- 19 января. «Ахмат» — «Елимай» (Казахстан)
- 21 января. «Ахмат» — «Навбахор» (Узбекистан).
Первый официальный матч в 2024 году «Ахмат» проведёт дома, а его соперником будет «Урал».
«Оренбург»
«Оренбург» пока сообщил только о двух соперниках.
- 22 января. «Оренбург» — «Пюник» (Армения)
- 23 января. «Оренбург» — «Струга» (Северная Македония).
В первом туре после зимнего перерыва «Оренбург» сыграет в Москве с ЦСКА.
«Балтика»
Один из контрольных матчей «Балтики» запланирован на 19 февраля, но соперника пока ещё не определили.
- 25 января. «Балтика» — «Борац» (Босния и Герцеговина)
- 31 января. «Балтика» — «Факел»
- 3 февраля. «Балтика» — «Акрон»
- 10 февраля. «Балтика» — «Арсенал» (Тула)
- 15 февраля. «Балтика» — «Динамо» (Махачкала)
- 23 февраля. «Балтика» — «Динамо» (Москва).
В начале марта «Балтика» проведёт матч 19-го тура РПЛ с «Сочи».
«Сочи»
Пока известно, что «Сочи» проведёт четыре спарринга, один из них — со своей молодёжкой.
- 26 января. «Сочи» — «Сочи» (молодёжная команда)
- 2 февраля. «Сочи» — «Ахмат»
- 8 февраля. «Сочи» — «Славия» (Болгария)
- 9 февраля. «Сочи» — ЦСКА.
После зимнего перерыва «Сочи» встретится в Калининграде с «Балтикой».