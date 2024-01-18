Вышел новый трейлер документального сериала про Месси

Apple опубликовала новый трейлер документального сериала «Кубок мира Месси: Восхождение легенды». Шоу посвящено одному из самых успешных футболистов за всю историю — Лионелю Месси.

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Проект расскажет о том, как восьмикратный обладатель «Золотого мяча» пять раз участвовал в чемпионатах мира по футболу и выиграл это первенство в 2022 году. Съёмочный процесс проходил в Париже, Катаре и Аргентине.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Авторы сериала покажут архивные кадры из юности Месси, интервью с самим спортсменом, тренерами и коллегами. Напомним, в прошлом году Лионель Месси стал капитаном клуба МЛС «Интер Майами».