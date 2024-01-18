«Сочи» объявил о подписании Сауля Гуарирапы

Футбольный клуб «Сочи» объявил о подписании венесуэльского форварда Сауля Гуарирапы из «Каракаса». Сделка представляет собой аренду с правом выкупа по окончании сезона-2023/2024. Ранее о такой формате трансфера сообщали источники «Чемпионата».

В 2023 году футболист провёл за «Каракас» 32 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал шесть голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего венесуэльца в € 400 тыс. Гуарирапа выступает за олимпийскую сборную Венесуэлы, также на его счету несколько матчей за молодёжку национальной команды.