Вышел трейлер документального сериала про Месси

Сериал расскажет о пути восьмикратного обладателя «Золотого мяча», в том числе о пяти его выступлениях в чемпионатах мира по футболу и победе на ЧМ в 2022 году в Катаре. Картина будет состоять из четырех эпизодов, в которых будут показаны архивные кадры из юности Месси, интервью с ним, его тренерами и коллегами.