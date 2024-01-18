Вышел трейлер документального сериала про Месси
Сервис Apple TV+ представил первый трейлер документального сериала про футболиста Лионеля Месси, который получил название «Кубок мира: восхождение легенды». Видео опубликовано на YouTube-канале сервиса.
Сериал расскажет о пути восьмикратного обладателя «Золотого мяча», в том числе о пяти его выступлениях в чемпионатах мира по футболу и победе на ЧМ в 2022 году в Катаре. Картина будет состоять из четырех эпизодов, в которых будут показаны архивные кадры из юности Месси, интервью с ним, его тренерами и коллегами.
«Документальный сериал покажет закулисную жизнь мировой суперзвезды Лионеля Месси, которого многие считают величайшим игроком всех времен. По словам самого аргентинского футболиста, сериал расскажет окончательную историю его невероятной карьеры в национальной сборной Аргентины по футболу», — говорится в тексте.
Отмечается, что картину снимали во Франции, Катаре и Аргентине. Премьера сериала состоит 21 февраля 2024 года.