«Бавария» заинтересована в подписании Симонса

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Нидерландов Хави Симонс, выступающий на правах аренды за «Лейпциг», может стать игроком «Баварии». Об этом сообщает Bayern&Germany в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на Sport Bild.

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По информации источника, мюнхенский клуб может сделать предложение о покупке 20-летнего хавбека уже предстоящим летом. «Лейпциг», в свою очередь, намерен договориться с «ПСЖ» о продлении аренды до конца сезона-2024/2025.

В текущем сезоне Симонс провёл за «Лейпциг» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.