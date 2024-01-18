«Честно говоря, я не знаю точно, сколько я зарабатываю. Когда мне было 12 лет, я тоже думал, что в футболе слишком много денег. Я считаю, что заслуживаю тех денег, которые зарабатываю. Я ни у кого их не крал и не краду. Так устроен мир. Я всегда был убежден, что стану мировой суперзвездой», — приводит слова Мбаппе RMC Sport со ссылкой на передачу Envoyé Spécial.