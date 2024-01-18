«Динамо» продлило контракт с голкипером Лещуком

Московское «Динамо» официально объявило о продлении контракта с голкипером Игорем Лещуком. Стороны подписали новое соглашение, рассчитанное до конца сезона-2027/2028.

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27-летний Лещук является воспитанником академии бело-голубых. Всего счету Игоря 50 официальных матчей за «Динамо», в 22 из которых он сыграл на ноль. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в € 700 тыс.