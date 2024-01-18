«Динамо» продлило контракт с вратарем Лещуком
«Динамо» продлило контракт с голкипером Игорем Лещуком. Срок нового соглашения бело-голубых с 27-летним вратарем рассчитан до конца сезона-2027/28.
Лещук — воспитанник «Динамо». В составе первой команды он дебютировал в 2017 году. В нынешнем сезоне Лещук провел 11 матчей, в которых пропустил 14 мячей, в 5 играх он оставил свои ворота сухими. Всего за столичный клуб голкипер сыграл в 50 матчах, пропустил в них 57 мячей, на ноль сыграл в 22 матчах. На счету Лещука 5 матчей в составе молодежной сборной России.
«Я остаюсь верным «Динамо» и готов продолжать работать на благо команды. Я благодарен руководству клуба за оказанное мне доверие и возможность продолжить свою карьеру в «Динамо», — написал в своем телеграм-канале Лещук.
«Динамо» на зимний перерыв ушло на 3-м месте с 32 очками после 18-ти матчей. На 4 очка бело-голубые отстают от «Зенита», от лидирующего «Краснодара» динамовцы отстают на 6 очков.