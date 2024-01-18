«Динамо» продлило контракт с вратарем Лещуком

Лещук — воспитанник «Динамо». В составе первой команды он дебютировал в 2017 году. В нынешнем сезоне Лещук провел 11 матчей, в которых пропустил 14 мячей, в 5 играх он оставил свои ворота сухими. Всего за столичный клуб голкипер сыграл в 50 матчах, пропустил в них 57 мячей, на ноль сыграл в 22 матчах. На счету Лещука 5 матчей в составе молодежной сборной России.