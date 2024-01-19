Лидер «Реала» пригрозил уходом из клуба в случае подписания Мбаппе

Бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть мадридскую команду из-за прихода француза Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Metro.

Как утверждает издание, Винисиус выступил против подписания французского форварда. Он переживает, что перестанет быть самой яркой звездой в клубе. Если сделка состоится, то Винисиус попытается покинуть «Реал».

В мае 2022 года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ». При этом другие источники указывали на то, что футболист уже утвердил соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб так и не состоялся.

Как сообщали СМИ, летом 2023 года форвард отказался от перехода в мадридский клуб из-за того, что хотел получить бонусы за лояльность от «ПСЖ».

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 16 матчах Лиги 1, в которых сумел 19 раз отличиться (пять с пенальти) и сделать три голевые передачи.