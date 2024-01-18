«Краснодар» продлил контракт с Сафоновым до 2029 года

«Краснодар» объявил о продлении контракта с вратарем Матвеем Сафоновым.

Новое соглашение 24 летнего голкипера с краснодарским клубом рассчитано до 2029 года.

Сафонов выступает за «Краснодар» с 2017 года. В текущем сезоне 24 летний игрок провел 18 матчей, восемь из которых отстоял «на ноль».

После 18 туров чемпионата России по футболу краснодарская команда занимает первое место в таблице, набрав 38 очков. Сезон возобновится в марте.