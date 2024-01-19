Сулейманов рассказал о несостоявшемся переходе в «Газишехир»

«Я же очень люблю «Локомотив», в душе мечтал здесь снова оказаться, когда уехал в Нижний. В принципе, вообще не против даже всю карьеру здесь провести. Но тогда большого интереса не было, а тут появилось предложение от «Газишехира». Поиграть в Турции — отличный опыт для каждого. Но «Пари НН» меня не отпустил, а в последний день случилась аренда в «Локомотив».



Естественно, я могу только радоваться возвращению в Черкизово. Если останусь тут до конца карьеры, то точно не расстроюсь», — приводит слова Сулейманова «Матч ТВ».