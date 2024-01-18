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Сборная Нигерии с минимальным счетом обыграла Кот‑д’Ивуар на Кубке африканских наций

Сборная Нигерии одержала победу над командой Кот д’Ивуара в матче второго тура Кубка африканских наций.

Кот-д'Ивуар уступил сборной Нигерии в матче Кубка Африки
© Википедия

Встреча группы А завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола в матче стал защитник Виллиам Трост Эконг. 30 летний футболист реализовал пенальти в начале второго тайма.

Нигерийская команда набрала 4 очка и поднялась на второе место в группе. Ивуарийцы располагаются на 3 й строчке с 3 очками. Нигерия в третьем туре сыграет с Гвинеей Бисау, сборная Кот д’Ивуара проведет матч с Экваториальной Гвинеей.

Кубок африканских наций проходит с 13 января и завершится 11 февраля.

КУБОК АФРИКИ. 2023. ТУР 02

«Кот-д'Ивуар» — «Нигерия» — 0:1 (0:0)

Голы: Трост-Эконг, 55 (с пенальти).

Футбол