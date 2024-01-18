Кот-д'Ивуар уступил сборной Нигерии в матче Кубка Африки

Встреча группы А завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола в матче стал защитник Виллиам Трост Эконг. 30 летний футболист реализовал пенальти в начале второго тайма.

Нигерийская команда набрала 4 очка и поднялась на второе место в группе. Ивуарийцы располагаются на 3 й строчке с 3 очками. Нигерия в третьем туре сыграет с Гвинеей Бисау, сборная Кот д’Ивуара проведет матч с Экваториальной Гвинеей.