Португальский специалист Жозе Моуринью может возглавить «Барселону».

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Как сообщает Barcablaugranes, руководство каталонской команды планирует пригласить Моуринью в случае увольнения Хави. Отмечается, что в клубе недовольны игрой команды под руководством испанского тренера и всерьёз задумываются об отставке.

Напомним, об увольнении Моуринью из «Ромы» стало известно 16 января. После 20 туров чемпионата Италии сезона-2023/2024 «волки» набрали 29 очков и занимают девятое место. Португалец возглавил римский клуб летом 2021 года. В сезоне-2021/2022 «Рома» выиграла Лигу конференций.