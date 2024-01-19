Игрок ЦСКА рассказал о желании поиграть в Европе

«Хотелось бы попробовать себя в европейском чемпионате. Когда говорю про Европу, я не витаю в облаках и не думаю о топ-клубе. Я и в команду нижней восьмерки пошел бы, чтобы просто себя проявить и посмотреть, на каком уровне нахожусь. Если появится такая возможность, буду только счастлив. Ради этого готов и на понижение условий пойти», — сказал Помазун.