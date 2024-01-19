Игрок «Локомотива» предложил Дзюбе побороться в октагоне

«Только я бы не хотел, чтобы журналисты связывали эту историю с нашей конкуренцией в атаке «Локомотива». У нас с Артемом отношения прекрасные, все четко. Но в шутку у нас действительно как то был разговор, мол, давай поборемся. Артем согласился, до этого они уже с Костей Марадишвили спарринговали чуть чуть, если не ошибаюсь. Так что если найдем октагон или просто маты, обязательно как нибудь выйдем, повеселимся», — сказал Сулейманов.