Процесс продажи самого титулованного клуба Узбекистана приостановлен

Агентство по управлению государственными активами Узбекистана временно приостановило процесс продажи «Пахтакора», самого титулованного клуба страны, сообщается на официальном сайте организации.
В среду агентство сообщило, что ташкентский «Пахтакор» выставлен на продажу, так как владение футбольными клубами одной государственной организацией препятствует созданию здоровой конкурентной среды.
— После изучения мнения общественности за прошедший период было принято решение, что процессы публичной продажи 100% государственной доли в ООО «Футбольный клуб Пахтакор» временно приостановлены, — говорится в заявлении.
«Пахтакор» является рекордсменом по количеству титулов чемпиона Узбекистана (16), также клуб 13 раз становился обладателем Кубка страны, дважды выходил в полуфинал азиатской Лиги чемпионов. За «Пахтакор» ранее выступал полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.