Процесс продажи самого титулованного клуба Узбекистана приостановлен

Агентство по управлению государственными активами Узбекистана временно приостановило процесс продажи «Пахтакора», самого титулованного клуба страны, сообщается на официальном сайте организации.

© Матч ТВ

В среду агентство сообщило, что ташкентский «Пахтакор» выставлен на продажу, так как владение футбольными клубами одной государственной организацией препятствует созданию здоровой конкурентной среды.

— После изучения мнения общественности за прошедший период было принято решение, что процессы публичной продажи 100% государственной доли в ООО «Футбольный клуб Пахтакор» временно приостановлены, — говорится в заявлении.