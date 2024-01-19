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Процесс продажи самого титулованного клуба Узбекистана «Пахтакор» приостановлен

Агентство по управлению государственными активами Узбекистана временно приостановило процесс продажи «Пахтакора», самого титулованного клуба страны, сообщается на официальном сайте организации.

Процесс продажи самого титулованного клуба Узбекистана приостановлен
© Матч ТВ

В среду агентство сообщило, что ташкентский «Пахтакор» выставлен на продажу, так как владение футбольными клубами одной государственной организацией препятствует созданию здоровой конкурентной среды.

— После изучения мнения общественности за прошедший период было принято решение, что процессы публичной продажи 100% государственной доли в ООО «Футбольный клуб Пахтакор» временно приостановлены, — говорится в заявлении.

«Пахтакор» является рекордсменом по количеству титулов чемпиона Узбекистана (16), также клуб 13 раз становился обладателем Кубка страны, дважды выходил в полуфинал азиатской Лиги чемпионов. За «Пахтакор» ранее выступал полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.

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