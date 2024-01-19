Константин Марадишвили планирует выступать за сборную Грузии

«Грузинский паспорт получил ещё в сентябре. Но пока вопрос выступления за сборную решает федерация футбола Грузии. Заявка в ФИФА была подана. Сейчас я жду. В федерации говорят, что пока идут отборочные матчи, нужно определённое время. Что повлияло на моё решение играть за Грузию? Взрослею, потихоньку переосмысливаю всё, поэтому принял такое решение. Хочу играть за сборную Грузии!» — приводит слова Марадишвили издание «Спорт-экспресс».