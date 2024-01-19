Быстров пошутил над «Спартаком» из-за позднего выхода из отпуска: «Великим не надо тренироваться. Одни на 1-м месте, а другие просто живут прошлым»
Владимир Быстров пошутил над «Спартаком» из за позднего выхода из отпуска.
«Спартак» выйдет из отпуска 19 января. 22 января, после медицинского обследования и тестов на функциональную готовность, красно белые отправятся в ОАЭ на сборы.
«Великим не надо тренироваться. Одни на первом месте, а другие просто живут прошлым. Все! Если ты не набегаешь нужный километраж на сборе…
Вы понимаете, что это неделя? На самом деле это важно! Я не сомневаюсь, что в «Краснодаре» уже недели две тренируются молодые, а все великие подъехали попозже. У «Спартака», видимо, все великие», – сказал бывший игрок сборной России в эфире программы «Все на Матч!».
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Быстров пошутил над «Спартаком» из-за позднего выхода из отпуска: «Великим не надо тренироваться. Одни на 1-м месте, а другие просто живут прошлым»
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