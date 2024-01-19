Ивич прокомментировал интерес «Краснодара» к вингеру «Црвены Звезды»

Букари 25 лет, за «Црвену» он играет с 2022 года. В нынешнем сезоне ганский футболист провёл 16 матчей в рамках чемпионата Сербии, забил шесть мячей и сделал пять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Османа в € 7,5 млн. Действующий контракт игрока с сербским клубом рассчитан до конца июня 2026 года.