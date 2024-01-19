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Ивич опроверг информацию, что «Краснодару» интересен вингер «Црвены Звезды» Букари

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич опроверг информацию о том, что российский клуб проявляет интерес к полузащитнику сербской «Црвены Звезды» Осману Букари.

Ивич прокомментировал интерес «Краснодара» к вингеру «Црвены Звезды»
© Чемпионат.com

«Нет, это неправда, что мы интересуемся Букари», — приводит слова Ивича HotSport.

Букари 25 лет, за «Црвену» он играет с 2022 года. В нынешнем сезоне ганский футболист провёл 16 матчей в рамках чемпионата Сербии, забил шесть мячей и сделал пять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Османа в € 7,5 млн. Действующий контракт игрока с сербским клубом рассчитан до конца июня 2026 года.

«Краснодар» после первого круга РПЛ сезона-2023/2024 занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий следом «Зенит» на два очка.

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