Менелл назвал легионеров «Динамо», которые лучше всех владеют русским языком

«Эрик О'Делл пытается учить язык, но на льду и в обычной жизни мы с ним и Седриком Пакеттом общаемся на английском (смеётся). Русский язык Эрик не учит, как я, но старается повторять, произносить слова.



Лучше всех по-русски говорю я (смеётся), у меня больше практики. Стараюсь чаще общаться, читать что-то. Это важная часть для ассимиляции. Я люблю российскую культуру и хочу выучить язык, чтобы ещё больше погрузиться», — приводит слова Менелла Legalbet.