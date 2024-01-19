Владимир Ивич сравнил российский футбол с израильским

«Разница огромна. Российский футбол намного качественнее израильского. У них намного лучше тренеры, игроки, инфраструктура, вообще всё. На данный момент российское первенство является шестым по силе в мире, согласно рейтингу ФИФА. Да, людям больше интересна Англия, Премьер-лига, Ла Лига, итальянское первенство, но в России потрясающие условия для игры в футбол. Об этом говорит тот факт, что здесь прошёл невероятный чемпионат мира — 2018. Стадионы в России лучше и современнее, чем в Англии. Здесь футбол — это спорт номер один», — приводит слова Ивича HotSport.