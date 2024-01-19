Жирков заявил, что в «Зените» перебор с бразильцами

«В «Зените» перебор с бразильцами? Руководству виднее, конечно, но по мне — это перебор. Хотя сейчас бразильцы более профессиональные. Раньше любили пошуме­ть, погулять…Раньше если бр­азильцы собирались, они могли хорошо пог­улять. А теперь они профессиональнее отн­осятся к делу», — сказал Жирков.