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Дзюба о бойкоте журналистов: «Вокруг футбола столько желтухи ради просмотров и хайпа, не считаю правильным в этом участвовать. Должны быть принципы и понятия»

Артем Дзюба высказался о бойкоте журналистов в микст-зоне.

Дзюба высказался о бойкоте журналистов в микст-зоне
© Sports.ru

– Что должны сделать журналисты, чтобы снять бан на общение в микст зоне?

– Ну вот с вами же я сейчас говорю. Было бы побольше людей, которые действительно занимаются своей профессией, которым интересен сам футбол, сам процесс, интересно раскрывать личности в футболе... Можно ведь говорить о любых темах, но без грязи.

А сейчас вокруг футбола столько желтухи ради просмотров и хайпа, и я не считаю правильным в этом участвовать. Должны быть какие то принципы и понятия, – сказал форвард «Локомотива».

Футбол
Артем Дзюба