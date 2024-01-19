Амарал объяснил, почему принял предложение «Спартака»

«Спартак» — самый популярный клуб Росси. Невозможно отказаться от такого предложения. Много болельщиков, большие амбиции. Вместе мы будем командой. Мы должны быть семьёй — не только во время побед, но и во время поражений. Мы должны поддерживать друг друга, и тогда достигнем больших целей», — сказал Амарал в видео на клубном YouTube-канале «Спартака».