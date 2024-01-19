Воспитанник «Спартака» перешел в «Урарту»

Пуцко является воспитанником московского «Спартака», он также выступал за «Уфу», «СКА Хабаровск» и «Ахмат». Последним клубом защитника была калининградская «Балтика», в составе которой в первой части сезона 2023/24 он провел шесть матчей в МИР РПЛ и сыграл две игры в ФОНБЕТ Кубке России.