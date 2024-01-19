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Воспитанник «Спартака» Пуцко перешел в «Урарту», первую часть сезона защитник провел в «Балтике»

Российский защитник Александр Пуцко подписал контракт с ереванским «Урарту», сообщается на сайте футбольного клуба.

Воспитанник «Спартака» перешел в «Урарту»
© РИА Новости

Детали соглашения с 30 летним игроком не сообщаются.

Пуцко является воспитанником московского «Спартака», он также выступал за «Уфу», «СКА Хабаровск» и «Ахмат». Последним клубом защитника была калининградская «Балтика», в составе которой в первой части сезона 2023/24 он провел шесть матчей в МИР РПЛ и сыграл две игры в ФОНБЕТ Кубке России.

«Урарту» под руководством российского тренера Дмитрия Гунько в 20 матчах весенней части чемпионата Армении набрал 34 очка и занимает четвертое место.

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