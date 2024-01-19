В «Спартаке» планируется резкое сокращение футболистов

«Нам надо сократить число футболистов в первой команде. Нельзя говорить о доверии молодым игрокам и при этом иметь в составе 27 человек, не оставляя места той самой молодежи. Для этого нам необходимо освободить некоторые позиции. На мой взгляд, оптимально в составе иметь 24-25 игроков», — заявил Амарал.