В «Спартаке» планируется резкое сокращение футболистов

«Нельзя говорить о доверии молодым игрокам и иметь при этом 27 человек в составе, не оставляя места той самой молодежи», — заявил Амарал. Он добавил, что считает оптимальным присутствие в первой команде 24-25 футболистов. Lenta.ru

«Мне нравится состав, который есть у «Спартака», здесь собраны отличные игроки. Я видел, что они играют с сердцем, это очень важно. Страсть — это самое важное в футболе. Играть за «Спартак» — честь, и я увидел, что футболисты понимают и уважают это. Нам нужно показывать более стабильный результат, подниматься выше в турнирной таблице. И я не сомневаюсь, что всё нынешние игроки соответствуют этим целям», — добавил Амарал. Чемпионат.com