Ирак сенсационно победил Японию на Кубке Азии – сыграл коэффициент 21.00. У японцев прервалась 11-матчевая победная серия
Сборная Ирака победила Японию (2:1) во 2-м туре группового этапа Кубка Азии.
Японцы до игры с Ираком выиграли 11 матчей подряд, забив в них 49 мячей. Кроме того, с 2011 года Япония выиграла все матчи групповых этапов Кубка Азии.
Перед игрой поставить на победу Ирака можно было с коэффициентом 12.00, после открытия линии – за 21.00.
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Ирак сенсационно победил Японию на Кубке Азии – сыграл коэффициент 21.00. У японцев прервалась 11-матчевая победная серия
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