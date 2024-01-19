Агент рассказал о главном недостатке Леонида Федуна в «Спартаке»

«Он так сильно любил и любит свой клуб, что этим можно только восхищаться. У нас у всех есть недостатки, я никто, чтобы его критиковать, но по моему мнению, человек такого уровня не должен слушать столько мнений от непрофессиональных людей, которые его окружают. Какими не были бы спонсоры, родственники или псевдоэксперты. Мне кажется, когда ты добился успеха в бизнесе, прошёл через такой сложный путь, то мнения экспертов в футболе не должны тебя интересовать», — сказал Трабукки в интервью YouTube-каналу «Шмурнов Тайм».