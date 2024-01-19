Дзюба двумя словами описал себя
Нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба в интервью "Матч ТВ" заявил, что старается не обращать внимания на хейтеров.
По его словам, лично ему в лицо никто никогда не говорил обидные вещи.
"Я уверен в себе, самодостаточен. А если есть люди, которым важно жить моей жизнью, пусть этим занимаются. Часто от знакомых слышу истории, когда кто-то открывает рот и что-то обо мне говорит. Но все это прекращается, когда я сталкиваюсь с людьми. В лицо мне всегда улыбаются, заигрывают и здороваются", - заявил футболист.
Дзюба подписал контракт с "Локомотивом" по ходу прошлого сезона. Позднее игрок и клуб продлили соглашение по схеме "1+1". В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.