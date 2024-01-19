Роналду ответил, когда завершит игровую карьеру

«В тот момент, когда почувствую, что закончил, я уйду… Может быть, через 10 лет?!» — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне саудовской Про-Лиги 38-летний Криштиану Роналду провёл 18 матчей, в которых забил 20 мячей и оформил девять голевых передач. Также на его счету три игры и четыре гола в Клубном кубке арабских чемпионов. Кроме того, он забил три мяча в четырёх матчах Лиги чемпионов АФК.