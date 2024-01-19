$88.59-0.0796.38-0.20
Войти в почту

«Si-i-i-u-u-u!» Роналду исполнил фирменный крик на церемонии Globe Soccer Awards

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду во время своей речи на церемонии Globe Soccer Awards исполнил крик «Siu!», который он обычно делает при праздновании голов.

Роналду исполнил фирменный крик на церемонии Globe Soccer Awards
© Чемпионат.com

Роналду сделал «Si-i-i-u-u-u!» на церемонии Globe Soccer Awards:

Роналду крикнул свою фирменную фразу после слов: «Продолжайте поддерживать «Аль-Наср» и Криштиану».

Напомним, на данной церемонии, которая состоялась сегодня, 19 января, португальский футболист был признан лучшим игроком Ближнего Востока по итогам 2023 года, получил премию Марадоны как лучший бомбардир минувшего года, а также был признан лучшим игроком 2023 года, по мнению болельщиков.

Всего в минувшем году Роналду отметился 54 голами, став лучшим бомбардиром мира. В текущем сезоне саудовской Про-Лиги 38-летний Криштиану Роналду провёл 18 матчей, в которых забил 20 мячей и оформил девять голевых передач.

Футбол
Криштиану Роналду
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости