Роналду исполнил фирменный крик на церемонии Globe Soccer Awards

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду во время своей речи на церемонии Globe Soccer Awards исполнил крик «Siu!», который он обычно делает при праздновании голов.

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Роналду сделал «Si-i-i-u-u-u!» на церемонии Globe Soccer Awards:

Роналду крикнул свою фирменную фразу после слов: «Продолжайте поддерживать «Аль-Наср» и Криштиану».

Напомним, на данной церемонии, которая состоялась сегодня, 19 января, португальский футболист был признан лучшим игроком Ближнего Востока по итогам 2023 года, получил премию Марадоны как лучший бомбардир минувшего года, а также был признан лучшим игроком 2023 года, по мнению болельщиков.