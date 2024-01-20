Роналду сообщил, когда уйдет из футбола

Я живу сегодняшним днем, моментом. Сейчас момент хороший, я хорошо себя чувствую и все еще способен забивать голы, помогать своей команде, помогать своей сборной. Так что я буду продолжать играть. <...> Я не знаю, в какой момент закончу, если честно. Конечно, это произойдет скоро. Лет через десять. Шучу, — сказал спортсмен.