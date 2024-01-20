Мбаппе поделился воспоминаниями о чемпионате мира 2018 года в России

«Это может показаться непонятным, но на меня это не сильно повлияло, я был слишком молод. Я был рассеян, и на меня это мало повлияло. Я был рад победе, но я не осознавал, что именно я выиграл. В тот день я быстро вернулся домой и не праздновал как сумасшедший.