Мбаппе вспомнил о России

«Это может показаться непонятным, но на меня это не сильно повлияло, я был слишком молод. Я был рад победе, но я не осознавал, что именно я выиграл. В тот день я быстро вернулся домой и не праздновал как сумасшедший.



На ЧМ-2022 я гораздо лучше осознавал, что значит чемпионат мира, чем в 2018-м. ЧМ-2018 был моим первым, мы сразу его выиграли, особых эмоций это у меня не вызвало. В 2022 году эмоций было намного больше», — сказал Мбаппе.