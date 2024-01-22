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Защитник «Зенита» Ренан оценил свой дебют за «Интернасьонал»

Бразильский защитник «Зенита» Роберт Ренан оценил свой дебют за «Интернасьонал», за который он выступает на правах аренды.

Защитник «Зенита» Ренан оценил свой дебют за «Интернасьонал»
© Чемпионат.com

«Начинаем сезон с победы. Очень доволен своей дебютной игрой. Многообещающее начало для нашей команды, давайте продолжим в том же духе», — написал футболист в социальных сетях.

Напомним, о переходе 20-летнего Ренана в «Интернасьонал» стало известно в начале января. Футболист представляет бразильский клуб на правах аренды. Роберт выступал за «Зенит» с января 2022 года, к сине-бело-голубым он присоединился на правах свободного агента. Контрактное соглашение игрока с российским клубом действует до лета 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского защитника в € 9 млн.

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