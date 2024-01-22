Защитник «Зенита» Ренан оценил свой дебют за «Интернасьонал»

Бразильский защитник «Зенита» Роберт Ренан оценил свой дебют за «Интернасьонал», за который он выступает на правах аренды.

«Начинаем сезон с победы. Очень доволен своей дебютной игрой. Многообещающее начало для нашей команды, давайте продолжим в том же духе», — написал футболист в социальных сетях.

Напомним, о переходе 20-летнего Ренана в «Интернасьонал» стало известно в начале января. Футболист представляет бразильский клуб на правах аренды. Роберт выступал за «Зенит» с января 2022 года, к сине-бело-голубым он присоединился на правах свободного агента. Контрактное соглашение игрока с российским клубом действует до лета 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского защитника в € 9 млн.