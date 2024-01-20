«Монако» с Головиным прошел в 1/8 Кубка Франции

"Монако" в гостях крупно обыграл "Родез" в матче 1/16 финала Кубка Франции (1:3). Французский форвард Виссам Бен-Йеддер реализовал пенальти на 10-й минуте встречи. Хозяевам удалось отыграться в середине первого тайма, на 21-й минуте отличился защитник Стон Музалимбожа Мамбо. Через пять минут после перерыва Бен-Йеддер оформил дубль, а еще спустя 8 минут - хет-трик, который вывел "монегасков" в 1/8 финала турнира.