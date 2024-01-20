«Монако» с Головиным прошел в 1/8 Кубка Франции

Хет-трик Бен-Йеддера вывел "Монако" в 1/8 финала Кубка Франции. Головин провел полный матч
"Монако" в гостях крупно обыграл "Родез" в матче 1/16 финала Кубка Франции (1:3). Французский форвард Виссам Бен-Йеддер реализовал пенальти на 10-й минуте встречи. Хозяевам удалось отыграться в середине первого тайма, на 21-й минуте отличился защитник Стон Музалимбожа Мамбо. Через пять минут после перерыва Бен-Йеддер оформил дубль, а еще спустя 8 минут - хет-трик, который вывел "монегасков" в 1/8 финала турнира.
Кубок Франции1/16 финалаГолы: Мамбо, 21 - Бен-Йеддер, 10 (пен), 50, 58.
"Родез": Сибуа, Бюаде (Нгуямса, 64), Мамбо, Ро-Яо, Бома, Липински (Абдалла, 77), Валерио (Унтонджи, 69), Таиби, Юнусса (Ражо, 64), Арконт, Корредо (Депре, 77).
"Монако": Маецки, Вандерсон, Керер, Матсима, Диоп, Уаттара, Закария, Фофана, Головин, Бен-Йеддер, Балогун.
Предупреждения: Бен-Йеддер, 11, Керер, 28, Уаттара, 69.