Захарян прокомментировал отсутствие голов за «Реал Сосьедад»
Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян прокомментировал свою безголевую серию в составе испанского клуба.
«Конечно, обидно. Не понимаю, с чем связано – моменты есть. Пока не летит, не фартит, не знаю. Надеюсь, что скоро начну забивать. С партнерами пока сыгрываемся. Но в целом, за те матчи, что я провел, привыкли друг к другу. Может быть, в каких-то моментах не хватало взаимопонимания, но со временем это приходит», – сказал Захарян в интервью YouTube-каналу Okko Sport.
Захарян перешел из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно. Трансфер 20-летнего хавбека оценивается в 13 млн евро плюс бонусы. Полузащитник принял участие в 21 матче за «Реал Сосьедад» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.
Контракт россиянина с испанским клубом рассчитан до лета 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 15 млн евро.
После 20 туров чемпионата Испании «Реал Сосьедад» набрал 32 очко и занимает шесто место в турнирной таблице.