Захарян прокомментировал отсутствие голов за «Реал Сосьедад»

«Конечно, обидно. Не понимаю, с чем связано – моменты есть. Пока не летит, не фартит, не знаю. Надеюсь, что скоро начну забивать. С партнерами пока сыгрываемся. Но в целом, за те матчи, что я провел, привыкли друг к другу. Может быть, в каких-то моментах не хватало взаимопонимания, но со временем это приходит», – сказал Захарян в интервью YouTube-каналу Okko Sport.