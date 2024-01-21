Глава ФИФА заявил о последствиях для команд, чьи болельщики проявили расизм
Необходимо ввести автоматическое поражение для футбольных клубов, фанаты которых допустили проявления расизма, заявил глава ФИФА Джанни Инфантино, сообщает «Московский комсомолец».
По его словам, нет места для расизма и других форм дискриминации как в футболе, так как в обществе. Инфантино предложил начать борьбу с расизмом со школьного образования.
«Мы должны ввести автоматическое поражение для команды, болельщики которой проявили расизм и стали причиной отмены матча», — отметил он.
Ранее в Италии пришлось прервать футбольный матч между «Удинезе» и «Миланом» из-за неподобающего поведения болельщиков, которые выкрикивали с трибун расистские лозунги в адрес темнокожего голкипера «Милана» Майка Меньяна. Болельщики «Удинезе» начали оскорблять его, указывать на расовые отличия. Спортсмен, не желая терпеть издевательства, ушел с поля.
Произошедшее Инфантино назвал отвратительным и неприемлемым, выразив поддержку тем, кого затронул инцидент.