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Глава ФИФА заявил о последствиях для команд, чьи болельщики проявили расизм

Необходимо ввести автоматическое поражение для футбольных клубов, фанаты которых допустили проявления расизма, заявил глава ФИФА Джанни Инфантино, сообщает «Московский комсомолец».

Глава ФИФА заявил о последствиях для команд, чьи болельщики проявили расизм
© ТАСС

По его словам, нет места для расизма и других форм дискриминации как в футболе, так как в обществе. Инфантино предложил начать борьбу с расизмом со школьного образования.

«Мы должны ввести автоматическое поражение для команды, болельщики которой проявили расизм и стали причиной отмены матча», — отметил он.

Ранее в Италии пришлось прервать футбольный матч между «Удинезе» и «Миланом» из-за неподобающего поведения болельщиков, которые выкрикивали с трибун расистские лозунги в адрес темнокожего голкипера «Милана» Майка Меньяна. Болельщики «Удинезе» начали оскорблять его, указывать на расовые отличия. Спортсмен, не желая терпеть издевательства, ушел с поля.

Произошедшее Инфантино назвал отвратительным и неприемлемым, выразив поддержку тем, кого затронул инцидент.

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