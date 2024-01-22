В «Фулхэме» прокомментировали интерес к нападающему «Краснодара» Кордобе

Главный скаут «Фулхэма» Брайан Талбот заявил «Матч ТВ», что английский клуб не заинтересован в нападающем «Краснодара» Джоне Кордобе.
Ранее издание Evening Standart сообщило, что «Фулхэм» планирует взять 30 летнего Кордобу в аренду с опцией выкупа за семь миллионов фунтов стерлингов.
— Информация о том, что мы хотим взять Кордобу в аренду с правом выкупа в зимнее трансферное окно, не является корректной, — сказал Талбот «Матч ТВ».
Кордоба играет за «Краснодар» с лета 2021 года. В текущем сезоне футболист провел 20 матчей и забил 11 мячей. Всего за российский клуб форвард сборной Колумбии провел 72 матча и забил 37 мячей.