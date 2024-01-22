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Фердинанд: «Юнайтед» купил Роналду из-за разочарования от сорвавшегося перехода Роналдиньо

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, что португальский форвард Криштиану Роналду мог не перейти в английский клуб в 2003 году, если бы манкунианцам удалось подписать Роналдиньо из «ПСЖ».

Фердинанд: «Юнайтед» не купил бы Роналду, если бы мог купить Роналдиньо
© globallookpress.com

«На самом деле нам повезло, что мы подписали Роналду, потому что это было лишь разочарование от того, что мы не подписали Роналдиньо тем летом. Мы пытались подписать Роналдиньо, а он решил уйти из «ПСЖ» и перешёл в «Барселону». Помню, тренер был опустошён», — сказал Фердинанд в эфире You-Tube канала «The Obi One Podcast».

Роналду защищал цвета «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он трижды стал чемпионом Англии, завоевал Кубок и Суперкубок страны, два Кубка лиги, а также выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

После своего возвращения в стан «красных дьяволов» в 2021 году португальский футболист принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и пятью результативными передачами. В январе 2023 года Роналду присоединился к «Аль-Насру».

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