Фердинанд: «Юнайтед» не купил бы Роналду, если бы мог купить Роналдиньо

«На самом деле нам повезло, что мы подписали Роналду, потому что это было лишь разочарование от того, что мы не подписали Роналдиньо тем летом. Мы пытались подписать Роналдиньо, а он решил уйти из «ПСЖ» и перешёл в «Барселону». Помню, тренер был опустошён», — сказал Фердинанд в эфире You-Tube канала «The Obi One Podcast».