Роналду заявил, что больше не верит в «Золотой мяч»

«Золотой мяч» и премия The Best от ФИФА теряют авторитет и доверие. Это не значит, что Месси не заслужил эти призы. Но я больше не верю в эти награды. Просто есть факты и цифры, которые не врут. Они не могут отобрать у меня, например, награду лучшего бомбардира мира в 2023 году. Потому что есть объективные цифры», — заявил португалец.