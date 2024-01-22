Радимов: «Либо Глушаков попадает в состав «Ростова», либо надо заканчивать»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов признался, что не верит в возвращение полузащитника Дениса Глушаков в клуб РПЛ.

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Ранее Глушаков прошел медосмотр вместе с «Ростовом» и отправился с командой на сбор в ОАЭ.

— Нет, я в это абсолютно не верю. Глушаков ведь пробовал уже вернуться в большой футбол в «ПАРИ НН» — и не играл, и травмы замучили. Мне кажется, он уже в том возрасте, когда на высокий уровень вряд ли можно пробиться. Ну и потом, в «Ростове» собраны молодые ребята, Глушакову с ними, мне кажется, будет тяжеловато. Хотя, может, я и ошибаюсь.

— А что это тогда за акция странная с привлечением его к межсезонным сборам?

— Ну, ОАЭ, тепло, Карпин, для количества опять же. Но, повторюсь, может быть, я и ошибаюсь, возможно, он сейчас на такой уровень выйдет, что и вернется. Тут варианта два: либо Глушаков попадает в состав «Ростова», подписывает контракт и возвращается в национальную сборную, либо, если так не получается, надо заканчивать. Я не думаю, что ему есть смысл ехать в Кострому и там играть, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Глушакову 36 лет, у него действующий контракт с клубом Второй лиги костромским «Спартаком». Ранее футболист играл за московские «Локомотив» и «Спартак», в составе которого стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, «Ахмат», «Химки» и «Пари НН».

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