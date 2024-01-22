Роналду сравнил проекты по развитию футбола в Саудовской Аравии и Китае

«Я счастлив в Саудовской Аравии. Ко мне здесь хорошо относятся, у этого чемпионата огромный потенциал. И он продолжит расти. Многие думают, что всё это похоже на Китай, но нет, здесь всё совсем иначе. Саудовская Аравия получила право проведения ЧМ-2034, и это означает, что чемпионат продолжит расти в ближайшие 10 лет. Думаю, через два-три года Саудовская Аравия войдет в число лучших лиг мира», – приводит слова Роналду Record.