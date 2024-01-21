«Зенит» разгромил самаркандское «Динамо», Педро забил дебютный гол
Футболисты петербургского «Зенита» с крупным счетом победили самаркандское «Динамо» в товарищеском матче на зимнем сборе в Абу Даби (ОАЭ).
Встреча завершилась со счетом 5:1. В составе победителей голы забили Марио Фернандес, Вендел, Андрей Мостовой, Дмитрий Васильев и Педро. У гостей отличился Анвар Ходжимирзаев (с пенальти). В первом тайме команда из Узбекистана не реализовала еще один 11 метровый удар, Хуснидин Гафуров не смог переиграть Александра Васютина.
17 летний нападающий Педро забил дебютный гол за «Зенит». Клуб объявил о переходе 17 летнего нападающего из «Коринтинаса» в январе.
В следующем матче «Зенит» 24 января сыграет с «Чонбуком» (Южная Корея).
КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЧИ. 2023-24. ЯНВАРЬ
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Самарканд) — 5:1 (3:1)
Голы: Фернандес, 13 (ВИДЕО). Вендел, 26 (ВИДЕО). Мостовой, 30 (ВИДЕО). Васильев, 53 (ВИДЕО). Педро, 78 (ВИДЕО). — Ходжимирзаев, 37 (с пенальти) (ВИДЕО).
Нереализованный пенальти: Гафуров, 36.