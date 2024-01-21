«Зенит» разгромил самаркандское «Динамо»

Футболисты петербургского «Зенита» с крупным счетом победили самаркандское «Динамо» в товарищеском матче на зимнем сборе в Абу Даби (ОАЭ).

Встреча завершилась со счетом 5:1. В составе победителей голы забили Марио Фернандес, Вендел, Андрей Мостовой, Дмитрий Васильев и Педро. У гостей отличился Анвар Ходжимирзаев (с пенальти). В первом тайме команда из Узбекистана не реализовала еще один 11 метровый удар, Хуснидин Гафуров не смог переиграть Александра Васютина.