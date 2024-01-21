Дубли Жоты и Нуньеса принесли «Ливерпулю» победу над «Борнмутом»

«Ливерпуль» победил «Борнмут» в матче 21 го тура чемпионата Англии по футболу.
Команда Юргена Клоппа в воскресенье переиграла соперника в гостях со счетом 4:0. По дублю в составе «красных» сделали Дарвин Нуньес (49 я и 90+3 я минуты) и Диога Жота (70 я и 79 я).
«Ливерпуль» набрал 48 очков и сохраняет первое место в турнирной таблице АПЛ, опережая «Манчестер Сити» на 5 баллов, но у «горожан» есть игра в запасе.
Еще в одном матче тура «Шеффилд Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (2:2), причем «Шеффилд» ушел от поражения на 13 й добавленной ко второму тайму минуте.
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. 2023-24. ТУР 21
«Борнмут» (Борнмут) — «Ливерпуль» (Ливерпуль) — 0:4 (0:0)
Голы: Нуньес, 49, 90. Тейшейра, 70, 79.
«Шеффилд Юнайтед» (Шеффилд) — «Вест Хэм Юнайтед» (Лондон) — 2:2 (1:1)
Голы: Бреретон, 44. Макберни, 90 (с пенальти). — Корне, 29. Уорд-Праус, 78 (с пенальти).
Удаления: Брюстер, 90. — Цоуфал, 90.