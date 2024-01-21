Роналду заявил, что не вернется в Португалию

«Играть в Португалии нет никакого смысла. Через несколько дней мне исполнится 39. Этот год и следующий я проведу в «Аль-Насре» — этого я хочу больше всего. Посмотрим, что произойдет, когда мне будет за 40.



Играть до 40 на таком уровне – большая цель. А потом, если все будет нормально, до 41, до 42... Но возможность выступлений в чемпионате Португалии не рассматривается», — сказал Роналду.