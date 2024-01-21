Семак заявил о нехватке российских футболистов в «Зените»

Семак о переводе Кругового в «Зенит-2»: «Это прерогатива клуба. У нас есть кем заменить, справимся. Но есть нехватка россиян в заявочном листе»
«Зенит» справится и без Данила Кругового, уверен Сергей Семак.
– Как вы оцените ситуацию с уходом Данила Кругового [в ЦСКА]?
– Абсолютно нормально. Это спорт, это футбол. У него заканчивается контракт – не смогли договориться.
Что касается того, что его перевели в «Зенит-2», то это тоже прерогатива клуба.
С точки зрения игровой составляющей – это игрок обоймы с российским паспортом. Думаю, у нас есть кому сыграть, кем заменить. Да, это доморощенный игрок с российским паспортом, но, я думаю, мы справимся.
– Вы говорите, что «Зенит» справится. За счет внутренних ресурсов, перевода Сутормина или еще кого-то, или же нужно выходить на рынок? Если выходить на рынок, то российский или зарубежный тоже может быть?
– У нас есть нехватка российских игроков в нашем заявочном листе, поэтому российские игроки – будь то защитник, атакующий игрок или игрок центра поля – нам, конечно, не помешают. У нас есть Васильев, посмотрим, как он будет выглядеть, также мы взяли Ахметова в центр поля.
Российские игроки, конечно, нам нужны, но что касается замены, то на сегодняшний день у нас достаточно внутреннего ресурса для того, чтобы заменить игрока.
У нас есть Дуглас, есть Караваев, который может сыграть слева. Мы можем сыграть в три защитника, рассмотреть другие варианты, которые есть в нашем распоряжении: сдвинуть Алипа, Эракович может сыграть справа и слева – в этом отношении у нас есть опции, с помощью которых мы, в случае проблем с Дугласом, сможем закрыть эту позицию, – сказал главный тренер «Зенита».
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