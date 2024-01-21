Семак заявил о нехватке российских футболистов в «Зените»

«Зенит» справится и без Данила Кругового, уверен Сергей Семак.

– Как вы оцените ситуацию с уходом Данила Кругового [в ЦСКА]?

– Абсолютно нормально. Это спорт, это футбол. У него заканчивается контракт – не смогли договориться.

Что касается того, что его перевели в «Зенит-2», то это тоже прерогатива клуба.

С точки зрения игровой составляющей – это игрок обоймы с российским паспортом. Думаю, у нас есть кому сыграть, кем заменить. Да, это доморощенный игрок с российским паспортом, но, я думаю, мы справимся.

– Вы говорите, что «Зенит» справится. За счет внутренних ресурсов, перевода Сутормина или еще кого-то, или же нужно выходить на рынок? Если выходить на рынок, то российский или зарубежный тоже может быть?

– У нас есть нехватка российских игроков в нашем заявочном листе, поэтому российские игроки – будь то защитник, атакующий игрок или игрок центра поля – нам, конечно, не помешают. У нас есть Васильев, посмотрим, как он будет выглядеть, также мы взяли Ахметова в центр поля.

Российские игроки, конечно, нам нужны, но что касается замены, то на сегодняшний день у нас достаточно внутреннего ресурса для того, чтобы заменить игрока.